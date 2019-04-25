- 1/2
- 2/2
بداخل أحد المستشفيات الحكومية بباكستان، تعرضت فتاة شابة للاغتصاب على يد أحد العاملين، حينما ذهبت لعلاج أسنانها.
ذهبت الفتاة إلى مستشفى "كورانجي" الحكومي لتلقي العلاج، الا أنها تعرضت لجريمة اغتصاب وقتل بشعة على يد العاملين، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.
ظلت والدتها تبحث عنها داخل أرجاء المستشفى، إلى أن أخبرها الطاقم الطبي أن ابنتها توفيت بسبب المضادات الحيوية.
ولم تصدق الأم ما أخبرها به العاملون بالمستشفى بأن حالة ابنتها زادت سوءًا، لأن ابنتها ذهبت للمستشفى وهي تعاني من ألم في الأسنان فقط، وحينما جرى الكشف على جثة الفتاة اكتشفوا حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي الذي أدى لمقتلها، عكس الأقاويل والإدعاءات التي قالها طاقم المستشفى.
ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 3 متهمين المتورطين في هذه الواقعة، وفشلت في العثور على المشتبه الآخير ويدعى الدكتور أياز.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 عاملين وطبيب يغتصبون فتاة باكستانية ويقتلوها داخل مستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.