3 عاملين وطبيب يغتصبون فتاة باكستانية ويقتلوها داخل مستشفى

بداخل أحد المستشفيات الحكومية بباكستان، تعرضت فتاة شابة للاغتصاب على يد أحد العاملين، حينما ذهبت لعلاج أسنانها.

ذهبت الفتاة إلى مستشفى "كورانجي" الحكومي لتلقي العلاج، الا أنها تعرضت لجريمة اغتصاب وقتل بشعة على يد العاملين، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

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ظلت والدتها تبحث عنها داخل أرجاء المستشفى، إلى أن أخبرها الطاقم الطبي أن ابنتها توفيت بسبب المضادات الحيوية.

ولم تصدق الأم ما أخبرها به العاملون بالمستشفى بأن حالة ابنتها زادت سوءًا، لأن ابنتها ذهبت للمستشفى وهي تعاني من ألم في الأسنان فقط، وحينما جرى الكشف على جثة الفتاة اكتشفوا حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي الذي أدى لمقتلها، عكس الأقاويل والإدعاءات التي قالها طاقم المستشفى.

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 3 متهمين المتورطين في هذه الواقعة، وفشلت في العثور على المشتبه الآخير ويدعى الدكتور أياز.

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