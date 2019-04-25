ميريهان حسين بالأصفر في جلسة تصوير على النيل

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شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في الصور مرتدية فستان أصفر على النيل، وعلقت على الصور قائلة: "يا عروسة النيل تعيشي يا مصرنا"، وهي صورا من جلسة تصوير سابقة خضعت لها.
يذكر أن تشارك الفنانة ميرهان حسين الأن في مسلسل قيد عائلى الذي يعرض الأن عبر قناة "dmc"، تدور أحداث المسلسل حول صراع المال بين عائلتين تختلفان بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.
المسلسل من بطولة صلاح عبدالله ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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