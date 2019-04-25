تريزيجيه ينشر صورا جديدة مع زوجته.. ويغلق تعليقات المتابعين

نشر محمود تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا التركي والمنتخب المصري، صورا جديدة برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "تريزيجيه" برفقة زوجته وهما يرتديان ملابس "كاجوال"، واحتضن لاعب المنتخب المصري زوجته، حيث اكتفى بوضع "إيموجي" على شكل قلب، كما أنه أغلق تعليقات متابعيه على الصورتين.

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وكان "تريزيجيه" عقد حفل زفافه محمود حسن تريزيجيه وزوجته، في ديسمبر الماضي، بحضور الكثير من نجوم الفن والرياضة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا.

وفي وقت سابق، تحدثت محمود تريزيجيه عن قصة حبه التي جمعته بزوجته منذ 4 أعوام، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "DMC".

وذكر "تريزيجيه"، خلال لقائه إن زوجته هي "الوحيدة اللي حبتها في حياتي، واللي مرتاح أعيش معاها، ومش هرتاح مع أي واحدة تانية "، حيث كان يحبها منذ أن كان عمره 19 عامًا، عندما كانت تدرس في كلية الهندسة، وقرر الزواج منها بعدما تألق في مجال الكرة.

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