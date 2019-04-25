تعرف على الأحذية الأنسب لسراويل الجينز

بالتأكيد لا يوجد رجل لا يملك سراويل جينز زرقاء أو سوداء في خزانة ملابسه، وفي بعض الأحيان قد تجد رجلاً واحد يملك أكثر من سروال جينز أزرق اللون، فهي قطع ملابس عملية ويسهل استخدامها وتنظيفها، ولكن هل تساءلت يوماً عما إذا كانت أحذيتك تلائم سروالك الجينز الزرقاء؟ حسناً إذا كانت إجابتك نعم، ففي هذا الموضوع سوف نساعدك على معرفة المبادئ الأساسية التي تساعدك على انتقاء الأحذية التي تناسب السراويل الجينز الزرقاء.

الأحذية المناسبة للارتداء مع البنطلون الجينز

بالنسبة للرجال فإن السراويل الجينز هي قطعة متعددة الاستعمال، ومن أنسب القطع التي يلجأ إليها الرجال الكسالى الذين يكرهون التسوق، أو الذين لا يحبون التفكير في مظهرهم كثيراً. ومن حسن الحظ فإن السراويل الجينز تناسب أغلب أنواع الأحذية، ولكن الغالبية العُظمى من الرجال يميلون إلى ارتداء السروال الجينز مع الأحذية الرياضية أو أي نوع حذاء غير رسمى، مثل الأحذية الرياضية ذات الكعب العالى أو الأحذية الكاجوال الجلد (الفانس)، لأن مُعظم من يرتدي السروال الجينز يبحث عن مظهر عصرى وأنيق، ولكن حتى تحصل على هذا المظهر فهناك بعض القواعد التي يجب مراعاتها:

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اختر الجينز الأنيق: إذا كنت تميل إلى ارتداء سراويل جينز بها ثقوب وخرابيش فعليك أن تختار تلك التي تتناسب مع جسدك، لا ترتدي سراويل ضيقة أكثر من اللازم أو واسعة جداً، مع مراعاة إلا تُغطي ساق السراول الجزء العلوي من الحذاء؛ لأن قدميك ستبدو أكبر حجماً في هذه الحالة.

لا ترتدِ حذاء شديد الأناقة مع السروال الجينز، لأن هذا الاختيار سوف يجعلك تظهر في مظهر متناقض ويصعب قبوله.

اخلق توازنا بين السراويل الجينز وباقي ملابسك، على سبيل المثال تستطيع ارتداء بليزر أو سترة وقميص مع السروال الجينز، ولكن مع فتح أزرار القميص وعدم ارتداء ربطة عنق أو بابيون، وهذا أيضاً حتى لا تبدو متناقضاً.

اختيار الألوان

قد يعزف البعض عن الجمع بين بعض الألوان، ظناً منهم أنها لا تلائم بعضها البعض، أو خوفاً من أنها قد تكون غير مستساغة عند الجمع بينها. وهل سمعت بالمقولة الآتية "اللون الأسود والبنى معاً يرهقان العين"؟ نعم فإن العين لن تستطيع استيعاب اللونين معاً، مثل اللون الأزرق والأخضر الذين يشعر البعض أنهما لا يتماشيان مع بعض أبداً. لذا إذا كنت تتساءل عن الألوان التي يمكنك ارتداؤها معًا دون أن تصبح محطاً لسخرية الآخرين وحتى تبدو أنيقاً وأنت ترتدي السروال الجينز، فإليك بعض النصائح:

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أولاً، دعك مما يقوله البعض عن الجمع بين الأسود والبني، فيمكنك ارتداؤهما بحرية في الخروجات الرسمية وسوف تبدو شديد الأناقة، وتستطيع الجمع بين هذه الألوان مع سروال جينز أزرق وحذاء أبيض، أو حذاء ملون أو حذاء أسكتلندي.

واحذر من ارتداء الأحذية ذات اللون البني مع سراويل جينز سوداء في المناسبات غير الرسمية؛ لأن هذا المزيج سوف يجعل الآخرين يشعرون أنك تريد الظهور في إطلالة رسمية. وفي حالة رغبتك في ارتداء حذاء جلد بني ولكنك لا تريد الظهور في إطلالة رسمية، فبإمكانك ارتداؤه مع جوارب صوف.

السراويل الجينز والأحذية الرياضية

الجينز الأزرق هو اللون الأكثر شهرة للسراويل التي يلجأ إليها الرجال في مختلف المناسبات، لأنه يليق مع كل أشكال الملابس، ويبدو لائقاً دائماً. بالنسبة للجينز الكحلي الغامق فسوف يبدو أكثر أناقة وراحة للعين مع الألوان الفاتحة أو ألوان الربيع، أما بالنسبة للجينز الفاتح فسوف يناسبك تماما في فصلي الصيف والربيع، بالنظر إلى أنه لا يمتص أشعة الشمس ولن يشعرك بحرارة الجو، ويمكنك ارتداء هذا النوع من الجينز مع قميص فاتح اللون أو تيشرت أبيض وحذاء مطاطي. وتستطيع ارتداء كل من الجينز الفاتح والغامق مع الحذاء الرياضي الأبيض.

وإذا كنت من محبي ارتداء الأحذية الجلد السوداء، فمن الضروري أن تعلم أنها تلائم جميع أنواع السراويل الجينز سواء كان أسود، أزرق فاتح، أزرق داكن ، رمادي أو حتى أبيض.

خلاصة القول، بإمكانك ارتداء أي حذاء مع السراويل الجينز الزرقاء، فهذا يتوقف على الملابس الأخرى التي سترتديها، فقط عليك اختيار القطع التي ترتديها بعناية شديدة، وألا تبالغ في إطلالتك إذا أردت الظهور في إطلالة كاجوال، وعليك أيضاً مراعاة ارتداء ملابس تلائم جسمك وتناسب حجمك ووزنك.

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