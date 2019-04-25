"أديداس أورجنال" تقدم حذاء "نايت غوجر"الرياضي الجديد

قامت adidas Originals بالتعاون مع ثلاثة مبدعي من الامارات لحملة لتلخص جوهر حذاء Nite Jogger، وتضم الحملة مبدعي الامارات سارة هاشم، حمودي بامبي، عبدالله هنداش وجوليان حداد.

الحذاء مصمم لمن يحبون التميز، وذلك من خلال رباطه الرائع والخطوط الثلاثة المميزة لـadidas وبطبعة الكعب المميزة وبألوانه البارزة. الحذاء مستوحى من حذاء adidas Originals الأول بتقنية hi-vis، ليحاكي الحذاء الأيقوني القديم لكن بتصميم عصري جديد رائع - يعكس رؤية المصممين.

صمم الحذاء الجديد لعشاق الإبداع والذين لا يتقيدون بضوء النهار، وتضم حملة المبدعين منسقة الأزياء سارة هاشم، وحمودي بامبي، كوميدي ومدون صحة ولياقة إماراتي، وعبدالله هنداش، مصور وصانع محتوى، وجوليان حداد، مدون سفر وأزياء.

الحذاء متوفر الآن في متاجر adidas Originals في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الموقع https://shop.adidas.ae/en/ بسعر 650 درهم. وبالإضافة ستحصل على حقيبة عاكسة مجانية متوفرة في دبي مول، متجر adidas Originals عند شراء حذاء Nite Jogger.

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