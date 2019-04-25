تعرف على أحدث أنواع الساعات بتصاميم ناعمة وفاخرة

أصبح لدى المرأة صعوبة في اختيار لون المجوهرات التي تريد أن تعتمده، وتنسقه مع اطلالتها اليومية أو المسائية من جرّاء تعدد الخيارات لديها، بسبب تعدد ألوان المجوهرات : من أحجار كريمة إلى ذهب أبيض وأصفر وغيرها .

سنطلعكِ اليوم على أجمل الساعات من السيلفر، الموقعة من أهم الدور العالمية للمجوهرات، لتختاري منها ما يحلو لكِ وما يناسب ذوقكِ الرفيع .

1- بودجيلاتي Buccellati

2- كارتييه Cartier

3- شوبارد Chopard

4- أي دبليو سي IWC SCHAFFHAUSEN

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5- جاجير لوكولتر Jaeger LeCoultre

6- تيسو Tissot

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