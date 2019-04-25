تعرف على أحدث أنواع الساعات بتصاميم ناعمة وفاخرة

القاهرة - لايف ستايل
أصبح لدى المرأة صعوبة في اختيار لون المجوهرات التي تريد أن تعتمده، وتنسقه مع اطلالتها اليومية أو المسائية من جرّاء تعدد الخيارات لديها، بسبب تعدد ألوان المجوهرات : من أحجار كريمة إلى ذهب أبيض وأصفر وغيرها .
سنطلعكِ اليوم على أجمل الساعات من السيلفر، الموقعة من أهم الدور العالمية للمجوهرات، لتختاري منها ما يحلو لكِ وما يناسب ذوقكِ الرفيع .
1- بودجيلاتي Buccellati
2- كارتييه Cartier
3- شوبارد Chopard
4- أي دبليو سي IWC SCHAFFHAUSEN
5- جاجير لوكولتر Jaeger LeCoultre
6- تيسو Tissot
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