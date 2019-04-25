موديلات أزياء مطبعة بالورود لإطلالة صيفية منعشة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 04:36 مساءً - لا تغيب الأزهار عن إطلالات الربيع والصيف، فهي مرادفة لانتعاش أجوائه ومرحها. ولمجموعات هذا الموسم، أبدع المصممون بتقديم طبعات الورود بمختلف الأشكال والأحجار والألوان.. فجاءت الأزياء عابقة لعطر الأناقة.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

ملابس وإكسسوارات: VETEMENTS, WE ARE LEONE, RICHARD QUINN, WANDLER, BROCK COLLECTION, IENKI_IENKI, VIVETTA, MERCEDES SALAZAR فستان من Vetements. السعر 3010$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 267$ فستان من We Are Leone. السعر 917$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 267$

حقيبة من Wandler. السعر 993$ فستان من Richard Quinn. السعر 4273$

أقراط Mercedes Salazar. السعر 267$ Advertisements تنورة مطبّعة بالورود. السعر 873$

توب من القطن الأبيض. السعر 520$

كلاهما من Vetements

حقيبة من Wandler. السعر 710$ توب شفافة باللون الأبيض. السعر 1363$

تنورة باللون الأبيض. السعر 3487$

كلاهما من Brock Collection

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 300$ سترة من Ienki Ienki. السعر 1197$

فستان من Vivetta. السعر 830$

حقيبة من Mercedes Salazar. السعر 587$ فستان من We are Leone. السعر 1050$

أقراط من Mercedes Salazar. السعر 317$

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