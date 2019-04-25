أحدث موضة من أحذية المساء والسهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 04:36 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالأزياء اليومية، تفضل أغلب النساء القطع الكاجوال، ويعود الفضل في ذلك إلى موضة الشارع، وسيطرة فكرة الملابس المريحة على ممشى العروض.

لكنّ اطلالات المساء تتطلب لمسة أنوثة حتى وإن كانت الأزياء كاجوال، مثل الجينز أو تنورة فضفاضة بألوان ربيعية، ويمكن تحقيق هذه المعادلة من خلال اختيار حذاء مسائي أنيق. أدناه مجموعة من الأحذية المسائية التي ظهرت ضمن تشكيلات موضة 2019.

تألقي في عيد الأضحى بأحذية المول الأكثر رواجاً بين مدونات الموضة



1-الأحذية الدانتيل



ظهرت هذا العام الأحذية الدانتيل، والتي كانت قطعة مميزة لحقبة الثمانينيات والتسعينيات. يمكنكِ الاستعانة بزوج من أحذية الدانتيل لإكمال اطلالتلكِ المسائية، ويفضل اختيار الألوان المحايدة مثل ظلال البيج أو الأسود والكحلي.



2- الكعب السميك



ظهرت هذا العام مجموعة من الصنادل المصممة بكعب سميك، ويتميز هذا الموديل بأنه يناسب النساء اللواتي لا يفضلن الكعب المدبب، كذلك يوفر لمسة أنوثة للاطلالة المسائية.



3- صنادل بشرائط أمامية



القطعة الأبرز بين أحذية المساء هذا العام، هي الصنادل المصممة بشرائط تلفّ القدم، وبعضها يلفّ الكاحل بمشبك معدني. تصدرت هذه الصيحة من الصنادل اختيارات النجمات على السجاد الأحمر، وهو ما يلهمكِ اختيارها مع فساتين السهرة أو حتى الاطلالات المسائية من دون قلق.



4- الأحذية المخملية



الجديد هذا الربيع أنّ الأحذية المخملية مستمرة حتى مع تغيّر حالة الطقس ، كذلك تتصدر الموديلات المطرزة بالكريستال، الموضة، سواء كان الاختيار بين حذاء الـ pumpأو موديل الـ mule.

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موديلات أحذية فلات لإطلالة مريحة

5-الأحذية الشفافة



صحيح أنه العالم الثالث على التوالي الذي تظهر فيه الأحذية الشفافة ضمن الاختيارات العصرية، لكن ما يميزها هذا العام، أنها ممزوجة مع قطع من الجلد عادةً ما تغطي المقدمة أو الجوانب.

كذلك لا يمكن غضّ الطرف عن قوة الأحذية بالألوان المعدنية مثل الذهبي والفضي والنحاسي، كذلك القطع المطرزة بالكريستال بشكل عام.

نجمات عالميات وعربيات حرصنَ على اقتناء هذا الحذاء.. فما سرّه؟