إطلالات أنثوية من الفاشينيستا خولة المراغي... كم تقيمينها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 أبريل 2019 04:36 مساءً - مدونة الموضة الخليجية خولة المراغي، واحدة من الصبايا اللواتي يتمتعن بذوق ناعم ومخملي باختيار الأزياء، وينعكس ذلك أيضا على ملامحها الرقيقة، ووجها الشرقي.



ولأن كثيرات من الصبايا يتابعنها بشغف، جمعنا لك أكثر وأجدد إطلالاتها الناعمة، لتساعدينا في تقييمها، وقد تلهمك بعض الأفكار بـعالم الموضة.





تعتمد خولة على التنانير عالية الخصر، لاسيما الـ Pencil Skirt تنورة القلم الرصاص، للوك كلاسيكي، تنسقها مع بلوزة مزركشة باللون الأسود، مع الكشكش والدانتيل الناعمة الذي يبرز أنوثتها، وبالنهاية وضعت الشنطة المكعبات بالأبيض والأسود، لتكمل اللوك الحيادي، ولا يكسر اللمسة الكلاسيكية.



وبلمسة أخرى ملفتة، نجدها تعتمد على الألوان العصرية لهذا الصيف، للبلوزة النيون الخضراء، طويلة ومحتشمة، لهذا اختارت معها بنطلونا أسود ضيقا، مع حزام الخصر، وحذاء شفافا مفتوحا من الأمام، هذا اللوك أيضا مناسب للصبايا الممتلئات.

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تعتمد كذلك خولة على التنانير البيليسيه المكسرة، وتختارها بدرجات هادئة كالأبيض والأسود، مع بلايز قصيرة تجعلها تبدو أصغر سنا وشبابية، كالتنورة السوداء، مع البلوفر الأخضر، والشنطة الميني، والحذاء الرياضي.



العبايات لها نصيب كبير من اختيارات خولة المراغي، ولا تتقيد بلون محدد، كـالعباية السوداء المزركشة مع التطاريز الذهبية، او العباية الأوف وايت مع الشراشيب البيج والأوف وايت. والمميز باختياراتها أنها لا تنوع كثيرا باعتماد لفات حجاب مختلفة عن لون العباية، فلطالما تختار الحجاب من نفس لون العبايات.



أما الإكسسورات، فتركز أكثر على أقراط الأذن كبيرة الحجم، لاسيما أنها تعتمد على التوربان العصري بشكل كبير، فإذا كنت تعتمدين لفة الحجاب هذه، إليك خياراتها المختلفة من إكسسوارات الأذن، بالإضافة إلى حزام الخصر الذي يضيف لمسة أنثوية لإطلالتها ككل.