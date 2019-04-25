دينا بفستان من البلاستيك الشفاف.. ومتباعوها: "صباحك عنب"

نشرت الراقصة دينا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي مرتدية فستان من أصفر.

شاركت دينا جمهورها بالاستايل الجديد، حيث ارتدت على الفستان قطعة أخرى من البلاستيك الشفاف، وهي شبيهة بفستان سميرة سعيد الموف الشهير.

وأرفقت دينا صورتها بتعليق "صباح الفل كل سنة و كل حبايبي طيبيين"، حيث يتزامن اليوم الـ25 من أبريل مع احتفالات سيناء.

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يذكر أن الراقصة دينا اعتادت على مشاركة جمهورها بصور ولقطات من حياتها الشخصية، وتنشرها عبر "إنستجرام".

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