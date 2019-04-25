بالصور والفيديو| بعيدا عن "أم التنانين".. أدوار لـ Emilia Clarke صنعت نجوميتها

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تعتبر إميليا كلارك، أو كما تعرف بأم التنانين من أكثر الممثلات شهرة وإثارة للجدل في الوقت الحالي، خاصة مع ظهورها في صورة مع فخر العرب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في عشاء نظمته مجلة "تايم" الأمريكية، لأكثر 100 شخصية مؤثرة على المستوى العالم، وجاء ذلك بالتزامن مع عرض الجزء الثامن والأخير من مسلسل game of thrones.

ويعد المسلسل الملحمي صراع العروش، من أبرز أدوار إميليا كلارك، ودورها فيه صنع لها نجومية استثنائية، حيث أصبحت واحدة من أفضل الممثلات لدى كثير من الجمهور، ولكن بعيدا عن دينيريس تارجريان، لعبت إميليا كلارك عددا من الأدوار في أفلام ودراما صنعت نجوميتها.

فيلم Triassic Attack

من أوائل الأعمال التي شاركت فيها Emilia Clarke، قبل عرض الموسم الأول من مسلسل صراع العروش، وتحديدا في العام 2010، حيث لعبت دور سافانا، وهو فيلم خيال علمي رعب عن عودة الحياة للديناصورات مرة أخرى ما يجعلها تلتهم كل ما يقابلها.

فيلم Terminator: Genisys

شاركت كلارك في أفلام الأكشن، ولعل أبرزها مشاركتها في الجزء الخامس من سلسلة أفلام "المبيد"، أو Terminatior، وشاركت البطولة الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر، وجيسون كلارك، وقامت بدور سارة كونور، وكان ذلك في العام 2015.

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فيلم me before you

لعبت إميليا كلارك دور فتاة نادلة تدعى لو كلارك، ويعتبر واحدا من أبرز الأفلام الرومانسية التي أنتجت في عام 2016، ألتقت حبيبها صدفة، وتقع له حادثة تجعله غير قادرا على الحركة، ويبدآن في التقارب ويقع بينهما الحب.

فيلم Voice from the Stone

في سياق درامي غامض، شاركت إميليا كلارك التي أدت دور الممرضة فيرينا الممثل مارتون كوسكاس، في تجسيد قصة حدثت في خمسينيات القرن الماضي، حيث تساعد فيرينا صبي صغير فقد صوته منذ وفاة والدته، وأنتج الفيلم عام 2017.

يذكر أن مسلسل صراع العروش مكون من 8 أجزاء عرضت 7 منها منذ العام 2011، ويعرض حاليا الجزء الثامن والأخير، مأخوذ عن رواية جورج مارتن "أغنية الجليد والنار"، والتي تدور أحداثها في عالم خيالي به 7 ممالك متحدة تتناحر بعد موت الملك، ثم تبدأ في الاتحاد من جديد في ملحمة رائعة بعد تغول خطر الموتى، فيما ينتظر متابعو المسلسل المعركة المصيرية بين الموتى والأحياء.

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