بالصور| جنيفر جارنر.. أجمل امرأة لهذا العام

اختارت مجلة "people" الأمريكية الممثلة والمنتجة الأمريكية جنيفر جارنر، كأجمل امرأة في هذا العام، ووضعت صورتها كغلاف رئيسي لهذا العدد.

وخلال إحدى المقابلات التلفزيونية السابقة، قالت المنتجة الأمريكية "جنيفر": "كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة"، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن مشوار المنتجة الأمريكية جنيفر جارنر، وعن حياتها الشخصية:

- منذ أن كان عمرها 3 أعوام، تعلمت "جارنر" دروس الباليه.

- رغم أمنيتها بأن تصبح طبيبة، لكنها درست الفن المسرحي في جامعة دينيسون.

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- في عام 1995 كان أول ظهور لها في فيلم تلفزيوني.

- اشتهرت "جارنر" بدورها كضابطة في المخابرات المركزية الأمريكية، في مسلسل "إيلياس"، وهو ما زاد من شهرتها.

- فازت "جارنر" بعدد من الجوائز، منهم جائزة الجولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وذلك عن دورها في مسلسل "إيلياس".

- قدمت العديد من الأعمال الفنية منها: "Kingdom" "Juno" "Timothy Green's Strange Life" "Dallas Buyers Club" "With Love" "Simon".

- "جارنر" هي أم لثلاثة أطفال، حيث تزوجت مرتين، كان أولهما الممثل والمخرج بن أفليك، ثم الممثل سكوت فولي.

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