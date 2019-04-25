سيدة تطلب الخلع: "بيرمي عليا يمين طلاق يوميا.. أنا عايشة في الحرام"

أقامت "س.ط." 36 عاما، ربة منزل، دعوى خلع ضد زوجها "أ . ف" أعمال حرة أمام محكمة الأسرة بالسويس، مؤكدة أنها تعيش في منزل واحد مع والد أولادها في الحرام، بسب إلقاءه يمين الطلاق عليها يوميا ثم يعود للحياة معها بشكل طبيعي في المنزل.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجنا منذ 12 عاما ومنذ الأسبوع الأول لزواجنا وزوجي في كل مشاجرة يلقي عليّ يمين الطلاق ثم يقول أنه ذهب إلى شيخ وخلاص كل شيء تمام ومفيش مشكلة، وخلال الفترة الأخيرة أصبح يلقي يمين الطلاق بطريقة شبه يومية وبشكل متكرر وجنوني".

وتابعت: "أنا تعبت وأشعر أني أعيش في الحرام مع والد أطفالي الثلاثة، وكنت مجبرة طوال أعوام على الإقامة معه في بيت واحد تحت ضغوط والدي وأشقائي الذين يجبروني على ذلك، رغم علمهم أني أعيش بهذا الشكل في الحرام".

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وأكدت الزوجة، أن زوجها بخيل وخانها كثيرا بشهادة جيرانهم في العمارة، علاوة على اعتدائها عليها بالضرب كثيرا، وغير ذلك يطالبها بالإنفاق على نفسها رغم أنها ربه منزل لا تعمل وليس لها مصدر رزق، متابعة: "هذه التصرفات ليست لها علاقة بالرجولة أو النخوة".

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