دُبي تحتضن إبداعات 70 مُصممًا عالميًا في "أسبوع الموضة العربي"

تحتضن دبي فعاليات أسبوع الموضة العربي بدروته الثامنة، بمشاركة إبداعات 70 مصمماً من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا داخل متجر «1422»، الذي يُعد أول متجر للأزياء الراقية الجاهزة في العالم وأول حاضنة لتسريع أعمال المصممين في المنطقة في "سيتي ووك" من شركة مراس القابضة.

ويرمز اسم المتجر الجديد «1422» إلى شعار مجلس الأزياء العربي «مجلس واحد لاثنين وعشرين بلداً عربياً»، وهو عبارة عن مساحة متميزة تم تصميمها خصيصاً لتجارب التسوق الفاخرة والموضة الأنيقة وأنماط الحياة العصرية.

أقرأ أيضاً :

وسوف تُعرض خلال أسبوع الموضة العربي المستمر من 24 إلى 28 أبريل/نيسان الجاري، أحدث تشكيلات الأزياء للمصممين المشاركين من تشكيلات الأزياء الراقية الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019 وتشكيلات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019، مع فرصة شراء الأزياء عبر شبكة الإنترنت حال ظهورها على المنصة إلى جانب أركان البيع المؤقتة والعروض التقديمية.

Advertisements

أما من ناحية الجمال، فسوف تكون علامة مستحضرات التجميل الخاصّة بخبير المكياج والتجميل بسام فتوح Bassam Fattouh الشريك الرسمي للفعالية، حيث ستعنى بإطلالات المكياج الخاصة بعروض الأزياء خلال أسبوع الموضة العربي لهذا الموسم.

وقد يهمك ايضًا: