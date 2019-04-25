مدرسة بـ"حقوق الزقازيق" تشكو عميد الكلية: "ضربني.. وقال لي يا بت لما أمشي تمشي ورايا"

حررت شيماء فاضل، مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، محضرا ضد عميد الكلية، الدكتور محمد جمال عيسى، اتهمته فيه بالاعتداء عليها حسب قولها.

لم تتوقع "فاضل" عقب ذهابها الجامعة، الأحد الماضي لأداء عملها، أن تتعرض لموقف لم ينتهِ إلا داخل النيابة، حيث اتهمت عميد الكلية بالتعدي عليها بالسباب والضرب، أمام الطلاب والعمال، دون سبب، بحسب قولها.

"كنت رايحة الجامعة عادي وأنا داخلة أهاني".. هكذا بدأت مساعد قسم القانون الجنائي، حديثها، موضحة أنه في يوم الواقعة ذهبت إلى الجامعة، وأثناء سيرها نحو المصعد، لحضور اجتماع مع رئيسة القسم، حاول منعها قائلًا: "إنتي يا بت انتي لما أكون ماشي تمشي ورايا".

وتابعت خلال حديثها لـ"هُن": "مردتش عليه احترامًا لمكانته العلمية، وكملت طريقي للأسانسير إلا إنه حاول يمنعني برده"، مضيفة: "قلت له ده حق لكل أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وبصفتي عضو من حقي استخدمه، وبالفعل دخلت، وأثناء دخولي راح ضربني جامد، وقعت على ضهري قدام الطلاب والعمال على سلم الاسانسير"، موضحة: "العمال والطلاب قوموني".

وأكدت "شيماء" أنها بالفعل حررت محضرا ضده برقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق، موضحة أنه جرى استدعاؤهما اليوم للنيابة، إلا أن الأخير تخلف عن الحضور.

Advertisements

واختتمت مدرس مساعد القانون الجنائي حديثها، قائلة: "أنا بناشد وزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة بحمايتي من بطش العميد، حتى استرداد حقي"، متابعة "هتقدم شكوى للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة".

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق، إنه تلقى شكوى من الأستاذة المساعدة بكلية الحقوق اتهمت فيها عميد الكلية بالتعدي عليها والتسبب في سقوطها على الأرض، فيما نفى عميد الكلية الاتهام الموجه له، مضيفًا أنه جاري التحقيق في الشكوى.

​