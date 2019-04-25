بالصور| "اصنع مستقبلك" أول لقاء تفاعلي مع "قومي المرأة" وجامعة الأزهر

نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، لقاء تفاعليا مع طلاب وطالبات جامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، تحت عنوان "اصنع مستقبلك".

ويعد "اصنع مستقبلك" اللقاء الأول من بين سلسة اللقاءات التفاعلية التي يعتزم المجلس تنظيمها، بالتعاون مع جامعة الأزهر وفروعها في المحافظات.

أدار النقاش كل من الأستاذة نشوى الحوفي الكاتبة الصحفية عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة الدكتورة أماني حسين عميد كلية الصيدلة بالجامعة.

واستعرض اللقاء التحديات التي مرت في طريق التاريخ المصري، قديمًا ومستمرة حتى الآن والتي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتماسك بين أطراف المجتمع باستخدام كالدين، وكيف أن علينا جميعنا مواجهتها كوننا قبط مسلمين ومسيحيين، نساء و رجال يجمعنا التاريخ والدين، والحياة المشتركة وكيف أن علينا ترك بصمة في الحياة تمنحنا الذكرى في الدنيا والجزاء في الآخرة.

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وعبرت "مرسي" عن تقديرها لجامعة الأزهر كجامعة تاريخية عريقة ومساهماتها المميزة في العلوم الإنسانية والدينية والعلمية، إلى جانب اختيار الجامعة المجلس القومي المرأة للمشاركة في هذا اللقاء التثقيفي الهام لطالبات وطلاب الجامعة.

وتمنت مرسي تكرار مثل هذه اللقاءات لدورها الهام في نشر قيم المواطنة والسلام وحب الوطن، بين أبناء الجيل الجديد والطلاب والطالبات.

وأشارت الأستاذة الدكتورة أماني حسين عميد كلية الصيدلة عن تميز جامعة الازهر من بين جامعات العالم وشراكتها الدولية، مع كافة المؤسسات التعليمية الكبرى على مستوى العالم.

وأكدت مرسي على أن على كل طالبة وطالب اكتشاف ذاته أولا، وتعزيز القيم الإيجابية لديه لمزيد من التميز في حياته العلمية والعملي.

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