بالصور| أمينة خليل بإطلالة رمضانية محتشمة عبر "إنستجرام".. وأحمد فلوكس يعلق

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، من جلسة تصوير حديثة لها، بعدسة المصور بيلو حسين.

وظهرت "أمينة" بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة مطرزة بأكمام طويلة بالأصفر مع الرمادي، حازت إعجاب العديد من متابعيها بالموقع ذاته، بينهم الفنان أحمد فلوكس، الذي علق بالإنجليزية قائلا: "أحترم ذلك".

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وتواصل الفنانة أمينة خليل تصوير دورها في مسلسل "قابيل"، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مع محمد فراج ومحمد ممدوح، وهو من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج كريم الشناوي.

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