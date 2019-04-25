انت الان تتابع تفاصيل خبر تأهيل 43 مَدرسة في غزة بتمويل من "قطر للتنمية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 11:47 صباحاً - انتهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، اليوم الأربعاء، من إعادة تأهيل 43 مَدرسة، تقدّم خدماتها لآلاف الطلبة في قطاع غزة.

وأقيم بالشراكة مع "برنامج الفاخورة" الذي يتلقى الدعم من صندوق قطر للتنمية، حفلٌ لإعلان انتهاء تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مهمة وتحديث المعدات في عدد من المدارس.

ويستفيد من المشروع ما يقارب 86.000 طالب لاجئ فلسطيني، وفق صحيفة "الشرق" القطرية.

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وقالت "الأونروا" في بيان لها: "إن صندوق قطر تبرع بـ4.612.022 دولاراً، لتنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مهمة، وتحديث المعدات المدرسية في 43 مدرسة".

وأضاف: إن التمويل "عمِل على تمكين الوكالة من رفع مستوى نوعية وسلامة البيئة التعليمية، وذلك في أعقاب الأعمال العدائية التي جرت عام 2014 بالقطاع".

وكانت قطر افتتحت، الاثنين الماضي، مستشفى "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، للتأهيل والأطراف الصناعية، في قطاع غزة.

وسبق أن قدمت قطر أيضاً، في أكتوبر الماضي، دعماً لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية بالقطاع.