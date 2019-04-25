انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة تتعلق بالجريمة والمخدرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 11:47 صباحاً - وقَّعت قطر على مذكرة تفاهم، مع مكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة، في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن العميد إبراهيم المهندي، عضو اللجنة الأمنية العليا بالوزارة، وقَّع على الاتفاقية مع جون براندولينو مدير شؤون المعاهدات في الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة أن المذكرة تأتي في إطار السعي نحو فتح قنوات تعاون مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، متوقعةً أن "تشارك الملفات التي تتبناها دولة قطر، في سياق اهتمام الدولة بتبني سياسات تسهم في استقرار المجتمعات ورفاهية الشعوب".

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وتسعى قطر إلى تطوير الشراكة بين لجانها ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم وتعزيز الجهود المشتركة، لحماية الرياضة من الفساد والجريمة من خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات، والمساعدة التقنية المصممة للمنظمات الرياضية وممثلي مؤسسات العدالة الجنائية الوطنية، بحسب البيان.

وأكملت الوزارة قائلةً إن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في إطار مذكرة التفاهم سيسهم في فتح قنوات لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها الإعداد للمؤتمر الدولي المتوقع عقده سنوياً بمدينة الدوحة، تحقيقاً للتوجهات المتعلقة بإبعاد الرياضة عن الفساد وتأثير الجريمة المنظمة على استقرار التنافس الشريف، وضمن ذلك آليات مكافحة الإرهاب، خصوصاً في خضم تنظيم قطر لكأس العالم 2022.

وتعد قطر الدولة الأكثر أماناً عالمياً وعربياً من حيث معدل ارتكاب الجريمة في البلاد لعام 2019، بحسب موقع "نمبيو".

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