في افتتاح Avengers: Endgame.. إليك صيحة الصنادل التي اجتاحت السجادة الحمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم ليلة أمس العرض الافتتاحي الأول للفيلم المرتقب الشهير "Avengers: Endgame" في لوس أنجلوس، وقد شهد العرض حضور نخبة من المشاهير الذين حرصوا على الظهور بأجمل الإطلالات وأكثرها أناقة، وقد احتضنت معظم النجمات الحاضرات على السجادة الحمراء صيحة الصنادل المربعة والتي تعد الصيحة الأبرز لموسم ربيع هذا العام.

ومن بين النجمات اللاتي تألقن بهذه الصيحة، نجمة الفيلم بري لارسون والتي نسقت فستانًا ليلكيًا جذابًا من علامة سيلين مع صندل بالأحزمة من كريستيان لوبوتان باللون الفضي وكعب الخنجر، أما الفستان والذي صُمم خصيصًا لها من قِبل المدير الإبداعي للعلامة الفرنسية هيدي سليمان، فتميز بخط العنق المنخفض وفتحة مرتفعة حتى الفخذ، وقد أنهت إطلالتها بارتداء تشكيلة جميلة من المجوهرات الملونة من Irene Neuwirth.

من جهة أخرى، تألقت نجمة الفيلم سكارليت جوهانسون بفستان ميدي لامع من فيرساتشي بفتحة الساق، ومثل لارسون، اختارت النجمة مجوهرات ملونة، وأنهت إطلالتها بارتداء صندل من جيمي شو ميني ذهبي بحزام الكاحل.

أما النجمة غوينيث بالترو فاعتمدت إطلالة كاملة بالأسود على السجادة الحمراء، مرتدية بلوزة سوداء من علامة G.Label تحت سترة بلايزر سوداء، وأنهت إطلالتها بارتداء صندل ميني بحزام الكاحل من علامة جيمي شو باللون الأسود.

كانت ناتالي بورتمان أنيقة أيضًا في إطلالة كاملة باللون الأسود؛ إذ ارتدت فستانًا من ديور بتنورة براقة وبفتحة أمامية عالية، وأنهت إطلالتها بارتداء صندل أسود بحزام الكاحل بمقدمة مربعة مغطاة من الساتان.

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وحضرت العرض أيضًا المغنية مايلي سايروس برفقة زوجها ليام هيمسورث واعتمدا إطلالتين باللون الأسود، واختارت النجمة فستانًا أسود من إيف سان لوران أتى بقصة عنق القلب وبفتحة على مستوى السرة، أما زوجها فارتدى بدلة سوداء أنيقة مع نظارات شمسية سوداء.

كما رافق نجم الفيلم كريس برات خطيبته كاثرين شوارزنيجر، والتي ارتدت فستانًا لامعًا بقصة الكتف الواحدة من علامة مونيك لولييه مع زوج ناعم من الكعب، في حين ارتدى برات ببدلة داكنة مع أحذية جلدية سوداء أنيقة.

أما الممثلة زوي سالدانا فتألقت بزي بكتف واحدة من توقيع جيفنشي باللون الوردي الصارخ ونسقته مع صندل مطابق.