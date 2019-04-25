كيندال جينر تتألّق بسروال برتقالي فضفاض وبلوزة دون أكمام

ظهرت عارضة الأزياء كيندال جينر بملابسها الداخلية في وقت سابق من اليوم للترويج لخط العناية بالفم والأسنان الجديد "Moon"، لكنها كانت ترتدي ملابسها بالكامل في حفل إطلاق العلامة التجارية في لوس أنجلوس بعد ظهر الثلاثاء.

بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا برتقاليا فضفاضا، ونسقت معه بلوزة دون أكمام باللون الكريمي بتصميم الرقبة العالية، وأضافت جينر زوجا من أحذية جلد الثعبان الصفراء الجريئة عند وصولها إلى الحدث.

تركت عارضة الأزياء شعرها الأسود منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، بينما تزينت بسلسلتين ذهبيتين، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم، ولمسة من أحمر الخدود وأحمر الشفاه ذي الألوان الفاتحة، كما شوهدت جينر إلى جانب المؤسس للعلامة التجارية، شون نيف، على السجادة.

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وظهرت كيندال عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعلامة التجارية الجديدة بينما كانت ترتدي ملابسها الداخلية، رغم أن التقارير السابقة كشفت أن كيندال يمكنها الحصول على ما إلى 500000 دولار لكل منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنشره مع متابعيها الـ108 ملايين، فإنه يتم رفع سعرها عند الترويج "للمنتجات الصيدلانية أو أي شيء ستشربه أو تبلعه أو تضعه على جسمك"، وفقًا إلى كريس جينر، لذا فمن خلال منشور اجتماعي واحد، وقصص مختلفة عبر "إنستغرام" وحضور الحدث، يمكن افتراض أن الحساب المصرفي لكيندال ارتفع بشكل كبير يوم الثلاثاء، ولم ترتدِ عارضة الأزياء سوى ملابسها الداخلية والتي أضافت عليها سترة فضفاضة حيث كانت تمشط أسنانها بالفرشاة لالتقاط الصور، وكتبت "متحمسة لإطلاق العلامة MOON".

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