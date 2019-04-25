إليك أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

بالنسبة إلى تحركات القمر وتنقلات الكواكب بداية جولة على تنقلات القمر السبت في الدلو في مربع مع الشمس من الثور يحمل لكل من مواليد الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو الآمال والربح والشعبية.

بين الأحد والثلاثاء القمر في برج الحوت المائي يجعل مواليد الأبراج المائية السرطان العقرب والحوت تتلقى الهدايا المادية والمعنوية الأربعاء والخميس القمرفي الحمل الناري يساعد مواليد الأبراج النارية ويقدم لهم الخيارات الجديدة والتسويات على كافة الاصعدة.

الجمعة القمر الجديد إلى جانب الشمس واورانوس في برج الثور الترابي ما يعني ان مواليد الابراج الترابية سوف تسمع خبرا يتعلق بوضع مالي أو ترقية أو علاوة على الراتب يجعلها متفائلة ومتحمسة.

بالنسبة إلى تحركات الكواكب الشمس واورانس في الثور ولا تزال التاثيرات الترابية الايجابية هي المسيطرة على الأجواء الفلكية عطارد والزهرة في الحمل فتتعرقل الأمور المالية والاتصالات والتواصل مع الآخرين

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كما تتأخر المعاملات الإدارية والقانونية لكل من مواليد السرطان الميزان والجدي المريخ في الجوزاء يعاكس المشتري من القوس ويسبب بالتعب الصحي والتهور والتسرع لكل من مواليد العذراء والحوت وبلوتون وزحل في الجدي.

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