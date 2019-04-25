انت الان تتابع تفاصيل خبر يفتقدون الرعاية الإنسانية.. آلاف المهاجرين يصلون إلى اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 08:55 صباحاً - كشف مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية عن أن عدد المهاجرين غير الشرعين الذين وصلوا إلى اليمن،خلال الأيام القليلة الماضية، بلغ 3 آلاف مهاجر، مطالباً المنظمات والجهات الدولية المعنية باللاجئين بأداء دورها والالتزام بتعهداتها تجاه اللاجئين.

وقال المسؤول لـ"الخليج 365"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إنه في خلال الأيام القليلة الماضية بلغ عدد المهاجرين الأفارقة، الذين وصلوا إلى البلاد بصورة غير شرعية، 3 آلاف مهاجر، مشيراً إلى أن سلطات البلاد تتعامل معهم وفقاً لإمكانياتها.

وأكد أن الجهات اليمنية ستعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم في أقرب فرصة.

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وكان ناشطون اتهموا السلطات والمنظمات العاملة المختصة بشؤون الهجرة، بعدم أداء واجبها تجاه المهاجرين الأفارقة، الذين يعيشون أوضاعاً صعبة بعد تجميعهم في ملاعب رياضية.

ووفقاً لمصلحة خفر السواحل اليمنية، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية، التي انتشرت مؤخراً، أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خاصة بعد وصول أعداد هائلة معظمهم من دولة إثيوبيا.

ويصل هؤلاء المهاجرون بشكل يومي عبر سواحل منطقة بلحاف في محافظة شبوة، وكذلك ساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخراً عبر سواحل محافظة أبين.

وتمثل اليمن محطة عبور للاجئين الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، وبعض الدول الخليجية، في حين يستقر جزء منهم للعمل في اليمن.