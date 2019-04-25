أسباب فقدان الشهية منها الإصابة بداء السكري

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تتسبب رغبة الشخص في عدم تناول الطعام، إلى ظهور بعض الأعراض منها نقص الوزن وسوء التغذية، ومن أسباب فقدان الشهية كما ذكرها موقع "Daily Medical".
مرض أديسون
مرض أديسون هو مرض يؤدي إلى قصور في وظيفة الغدة الكظرية.
مرض الكبد
تتسبب أمراض الكبد في الإصابة بفقدان الشهية.
مرض الربو
يعد مرض الربو مرضًا يصيب المجاري التنفسية عند المريض، ويسبب الشعور بفقدان الشهية.
اضطراب نهم الطعام
هو أحد اضطرابات الأكل ويعاني المصاب به من أكل كميات كبيرة من الطعام بطريقة سريعة، مما يتسبب في الإصابة باضطرابات المعدة فينتج عنه الإصابة بفقدان الشهية.
مرض حساسية القمح
يؤثر هذا المرض في القدرة على هضم الطعام، مما يؤدي إلى الإصابة بفقدان الشهية.
الاكتئاب
الإكتئاب يؤدي إلى تدهور القدرات العقلية ويمكن أن يؤثر في طريقة الأكل عند الشخص، ويؤدي إلى فقدان القدرة على الطعام.
داء السكري
تؤدي الإصابة بالسكر إلى فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.
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