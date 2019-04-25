طريقة عمل تارت البلح

تارت البلح واحدا من الحلويات المميزة، ويمكن تحضيره بطرق ووصفات بسيطة، نقدم اليوم وصفة منها.

المكونات

مقادير العجين

كوب وثلاثة أرباع الكوب من الطحين الأبيض المنخول جيداً.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

صفار ثلاث بيضات حجم كبير.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة صغيرة من الملح.

مقادير حشوة البلح

ثلاث بيضات حجم كبير.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب من السكر البني.

كوب من دبس التمر.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ناعماً.

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ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.

ستمائة جرام من البلح المقطع إلى نصفين، ومنزوع النواة.

طريقة التحضير

اخلطي كل مقادير العجين في وعاء، ثم اعجنيها جيداً حتى تحصلي على العجينة.

ضعي العجينة في الثلاجة، ثم اتركيها لمدة ساعة إلا ربع.

افردي العجينة باستخدام الشوبك بسمك ثلاثة ملم، ثم ضعيها فوق صينية التارت.

أثقبي العجينة باستخدام الشوكة، ثم اتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة.

أذيبي الزبدة، ثم أضيفي لها البيض، واخلطيها بهدوء.

أضيفي السكر، ودبس التمر، والقرنفل، والفانيلا، ثم اخلطيهم جيداً.

أضيفي البلح إلى الخليط، ثم قلبيه جيداً، وصبيه فوق العجين.

أدخلي التارت إلى فرن درجة حرارته 170 درجة مئوية، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ربع، ثم اخرجيه واتركيه حتى يبرد تماماً.

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