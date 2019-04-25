طريقة عمل سلطة الرنجة

تعتمد مائدة يوم "شم النسيم"، على "الفسيخ" و"الرنجة" و"الملوحة"، وتعد سلطة الرنجة من الأشياء المحببة لدى البعض على مائدة هذا اليوم، تقدم "هُن"، طريقة عملها. المكونات رنجة طماطم فلفل أخضر بصل أخضر ليمون خل طريقة التحضير نخلي الرنجة من الجلد والشوك ونقطعها قطعا صغيرة. Advertisements نقطع الخضروات قطعا صغيرة ونضيفها إلى الرنجة ونعصر ليمون ورشة خل وتقلب. تقدم مع خيار وليمون وبصل أخضر. يمكن تقديم سلطة الرنجة مع الخبز الطازج، والبطاطس المحمرة. ​

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