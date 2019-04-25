لقاء الخميسي تطالب بضم "عبدالمنصف" للمنتخب: "تقل قوي ومن حقه"

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها لا تحب كرة القدم ولا تشجع أي نادي سواء الأهلي أو الزمالك، ولا تشاهد كرة القدم إلا من أجل زوجها محمد عبدالمنصف.

واستنكرت الخميسي، خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، عدم ضم زوجها محمد عبدالمنصف للمنتخب المصري، رغم خبرته الكبيرة، قائلة: "محمد تقل قوي ومن حقه يبقى موجود في المنتخب وكون إنه مش موجود في المنتخب ده يحتاج علامة استفهام".

وتابعت:"بقالنا ثلاث سنين حاطين إيدينا على خدنا وبنتسائل إيه الفكرة إنه مش موجود في المنتخب"، مشيرة إلى أن حياة حارس المرمى الكروية أكبر من حياة اللاعب العادي: "أوسة كان شاطر واتاخد بذنب حاجات حصلت في نادي الزمالك وكان بيتهاجم كتير بس هو كان راجل وأنا مع راجل مبتكسرش وده اللي خلاه مستمر لحد النهاردة".

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