نجم "أراب أيدول" يحيي حفل مهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء

في إطار الاستعدادات الأخيرة، لمهرجان الغردقة الدولي للجمال والأزياء، كشفت ولاء رمضان، رئيسة المهرجان، عن حضور المطرب مؤمن خليل، نجم برنامج المواهب الشهير "أراب أيدول"، ضيفاً شرفياً على الدورة الأولى من المهرجان، المقرر إقامته في الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري، بأحد فنادق مدينة الغردقة.
ومن المقرر أن يضم المهرجان عدداً من الفعاليات لعدد من مصممي الأزياء وخبراء الموضة والتجميل، بحضور عدد من الفنانين أبرزهم إنجي خطاب، أحمد رأفت، نهى العمروسي، سيف عبد الرحمن، عبير العراقي، إيناس عز الدين، وليث أو جودة.
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