فتاة تثير الجدل: "خطيبي قال لي هطمن عليكي من إخواتك".. وآمنة نصير: "كلام فارغ"

حالة جديدة من الجدل، عبر منصات "السوشيال ميديا" حول علاقة الشاب بخطيبته وحكم الدين والشرع فيما يتعلق بضوابط الخطوبة، وذلك بعدما تداول الرواد منشورا لإحدى الفتيات زعمت أن الحديث مع خطيبها ضد الشرع.

فعلى الرغم من ذهاب البعض بأن رأيها هو الصواب وأن الدين نهى عن الكلام بين الشاب وخطيبته، ذهب البعض الآخر لانتقادها، موضحين أن الأحاديث خلال فترة الخطوبة أمر ضروري للتعارف بين الشريكين، وأن الأمر لا ينهى عنه الدين.

وفي هذا السياق، رفضت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، هذا التشدد، موضحة أن لكل أمر حدود، وأنه ليس من الطبيعي ألا تتحدث فتاة مع خطيبها.

منشور حول ضوابط الخطوبة يثير الجدل على "فيسبوك":

"كنت ناوية فقالي هبقي أطمن عليكي من أخواتك.. فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".. منشور دونته إحدى الفتيات على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حمل في ثنياه، العديد من الأسئلة حول فترة الخطوبة.

فعلى الرغم من كونه منشورا على حسابها الشخصي، إلا أنه حصد نحو 2000 تسجيل إعجاب، فضلا عن تداوله بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدي الكلام، وبين رافضه والساخر منه.

تباين الآراء حول المنشور:

تعليقات أرفقها الرواد مع تداول المنشور، فضلًا عن التي تلقتها الفتاة، فعلقت إحداهما: "طب كده هتعرفوا بعض ازاي هنتقابل في محكمة الأسرة"، وأضافت الأخيرة: "يعني حرام أكلم خطيبي، أومال هعرفه ازاي".

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في حين استنكرت إحدى الرواد قائلة: "افرض طلع بخيل، أو عصبي هعرفه منين".

وعلى الرغم من استنكار البعض من منشور الفتاة، ورافضيه، إلا أنه قوبل لدى البعض الآخر بالترحيب معلقين: "هو ده الدين.. اللهم بارك".

آمنة نصير: "كلام فارغ"

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، على المنشور المتداول وآراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كلام فارغ، ومالوش علاقة بالدين، أومال هتعرفي اللي هتتجوزيه ازاي".

وأضافت "نُصير" خلال حديثها لـ"هُن": "يجوز تكلمي خطيبك، عشان تعرفي صفاته قبل الجواز، طالما الكلام بحدود، وطالما مش هتتكلموا كلام يُحسب عليكي".

متابعة: "لازم المخطوبة تصون نفسها طوال الفترة دي، تتكلم معاه عادي، ويجي البيت عادي في وسط أهلها وتقعد معاه يتكلموا ويتناقشوا، عشان على الأقل يعرفوا بعض".

واختتمت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حديثها قائلة: "بلاش كلام في الدين غير أما نتحقق، مفيش حاجة اسمها حرام أكلم خطيبي، ولا يطمن عليا من إخواتي، إنتي اللي هتتجوزي ولازم تعرفيه طالما في حدود المطلوب والدين".

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