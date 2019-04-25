صور| ليلة غابت فيها ياسمين عبدالعزيز عن السوشيال ميديا.. كلمة السر "ريهام وحلاوة"

تواصل يومي مع الجمهور، عادة تصاحب الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الفترة الماضية، إذ تحرص على مشاركتهم بصور يومية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، لكن غيابا تاما عن التواصل ليلة أمس، لاحظه بعض متابعيها وأرجعوه لاحتمالية ضيقها من الصور والمقاطع المصورة من الاحتفالية الخاصة التي أقامتها الممثلة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج السابق لياسمين عبدالعزيز.

حفل لأسباب غير معلومة، تسبب في حيرة بين متابعي ريهام حجاج بشأن الهدف منه، إذ اعتبره البعض حفل زفاف مؤجل منذ إعلان زواجهما في يناير الماضي، الأمر الذي نفته الفنانة الشابة بتعليق عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، اليوم، جاء فيه: "على فكرة كل الأخبار اللي بتقول إن حفلة إمبارح حفلة جواز دي أخبار كدب.. دي حفلة عادية بدون مناسبة"، لتضع حدًا للشائعات المتداولة على السوشيال ميديا.

حضور الحفل اقتصر على بعض الأصدقاء المقربين، جاء بينهم الفنانة يسرا وإلهام شاهين وناهد السباعي ونجلاء بدر ودنيا عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي والمؤلف تامر حبيب وزوجة الفنان خالد سليم، حسبما أشار مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هن"، وخلا من الأصدقاء المشتركين للفنانة ياسمين عبدالعزيز الذين تضمهم قائمة أصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، منهم من حرصوا على نشر صور من الحفل عبر خاصية "ستوري".

يوم كامل غابت فيه "ياسمين" عن حسابها وقت تداول تلك الصور بالأمس، لكنها عادت مجددًا عصر اليوم، بعد نفي "حجاج" للشائعات، ونشرت عددًا من اللقطات المصورة ضمن كواليس مسلسلها "لآخر نفس"، بالإضافة إلى عدد من الصور عبر خاصية "ستوري" تعود إلى الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري من كواليس العمل الدرامي الرمضاني ذاته.

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وتدور أحداث المسلسل في قالب درامي حول شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف الصعبة، وهي متزوجة من ضابط شرطة ولديها ابن وابنة، ويشاركها بطولته أحمد العوضي ويوسف عثمان وهاجر الشرنوبي وإسماعيل شرف وعواطف حلمي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي.

وكانت حرب باردة قد دارت بين ياسمين وريهام عبر "إنستجرام"، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الماضي، إذ نشرت "ياسمين" عددًا من الصور لباقات ورد حمراء ضخمة، مرفق بها "كارت معايدة"، يتضمن "أحبك يا سو" باللغة الإنجليزية، وعلقت عليها قائلة: "بردو لا.. وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة منها إلى أن طليقها وزوج "ريهام" رجل الأعمال محمد حلاوة، أرسل لها الورود، فضلا عن إضافة صورة لمقطع من أغنية لأم كلثوم "فات الميعاد".

وردت "ريهام"، على ما كتبته "ياسمين"، بمقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة"، الذي قال خلاله: "مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

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