الامارات | جواهر القاسمي: نراهن على الاستثمار في الأجيال الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن جواهر القاسمي: نراهن على الاستثمار في الأجيال الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، أن الشارقة تراهن على الطفل، وتمهّد الطريق نحو حاضر مستقر ومستقبل مشرق له، مضيفة أن الاستثمار بالأجيال الجديدة خطوة لتجاوز سلسلة من التحديات التي تواجه بلداناً عدة حول العالم اليوم. جاء ذلك خلال زيارة سموّها، أول من أمس، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مركز إكسبو الشارقة، إذ تجوّلت سموّها في ردهات وأروقة المهرجان، واطلعت على أبرز الفعاليات والندوات التي يقدمها هذا العام، والتقت مجموعة من الأطفال والعائلات.

وقالت سموّها: «كل دورة من المهرجان، تؤكد فيها الشارقة حجم اهتمامها بالأجيال الجديدة، وتكشف صورة الآمال والطموحات المعقودة عليهم لاستكمال المشروع الحضاري للإمارة ودولة الإمارات، ليكونوا مساهمين حقيقيين في نتاج المعرفة الإنساني المقبل، فهم الصورة الراهنة لمستقبل الدولة، وحمَلة رسالتها وتجربتها إلى العالم».

وتابعت سموّها: «اليوم نحصد في الشارقة ثمار غراس صاحب السمو حاكم الشارقة في الأطفال قبل نحو 40 عاماً، غراس المعرفة والثقافة التي أتت أُكُلها بيننا الآن من شباب وشابات نفخر بعلمهم ومعرفتهم وإنجازاتهم على مختلف الأصعدة»، لافتة إلى أن «الاستثمار بالأجيال الجديدة ثقافياً ومعرفياً هو خطوة لتجاوز سلسلة من التحديات التي تواجه الكثير من بلدان العالم اليوم، سواء على مستوى تبنّي الأفراد للأفكار الهدامة والظلامية، أو الوقوف عقبة في وجه النهضة الحضارية لها».

وزارت سموّها المعرضين الجديدين اللذين يقامان هذا العام للمرّة الأولى في «الشارقة القرائي»، وهما «السفر عبر طريق الحرير»، و«رحلة إلى الأعماق».