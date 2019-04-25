الامارات | أفراح العامري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم محمد مبارك بن عنوده العامري بمناسبة زفاف شقيقيهما، حمد إلى كريمة محسن بن حربي العامري، وصغير إلى كريمة سهيل بن هدفة العامري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في مدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات والضباط، وجمع من المهنئين، والأهل والأصدقاء.
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