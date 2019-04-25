الامارات | منصّات «التربية» تثري تجربة الزوار

شكرا لقرائتكم خبر عن منصّات «التربية» تثري تجربة الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك وزارة التربية والتعليم، في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بمنصة تفاعلية متكاملة، تحتضن سلسلة من الأنشطة المتنوعة التي تسعى إلى جعل القراءة عادة يومية يحرص عليها كل أفراد المجتمع، لاسيما الأجيال الجديدة.

وتضم المنصة عدداً من المحطات التي يجد فيها الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية حظهم من المتعة والمرح والتعلُّم في آنٍ واحد، فلمحبي المسرح هناك «محطة المسرح» التي يتم من خلالها تقديم مجموعة من العروض المسرحية، وللشغوفين بعالم الروبوت وفن التصوير الفوتوغرافي، توفر الوزارة منصة خاصة تحمل عنوان «التصوير والروبوت»، تأتي بالتعاون مع مؤسسة «فن»، تقام فيها يومياً ورش تدريبية، تستهدف طلاب المدارس.

وفي «محطة القراءة» تُنظم المنصة يومياً سلسلة من الجلسات القرائية. ولعشاق الأفلام هناك محطة «السينما» التي تقدم عروضاً يومية بالتعاون مع مؤسسة «فن»، تتيح للأطفال فرصة مشاهدة عدد من أحدث الأفلام، كما تشهد المنصة تنظيم سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تحويل القصص إلى أعمال فنية.