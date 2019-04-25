الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد مبارك البلوشي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة محمد علي البلوشي. وحضر الحفل، الذي أقيم في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلة البلوشي، ولفيف من المهنئين، والأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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