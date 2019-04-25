الامارات | «برنسس دول» تنثر المرح

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شكرا لقرائتكم خبر عن «برنسس دول» تنثر المرح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بملابسها الزاهية، وشعرها الأصفر، أطلت الشخصية الكرتونية، «برنسس دول»، على زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل في إكسبو الشارقة.
وتجولت «برنسس دول» بين ردهات المهرجان، والتقت الزوار الصغار، وقدمت لهم حركات استعراضية إيمائية، تفاعلوا معها، وسارعوا لمصافحتها والتقاط الصور التذكارية، كما سارع بعضهم لتقليد حركاتها الراقصة، والانتقال معها بين أرجاء المهرجان، معبرين عن فرحهم بوجودها بينهم.
وسيحظى الزوار بفرصة للالتقاء بـ«برنسس دول»، طيلة أيام المهرجان، إلى جانب الالتقاء بالعديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة.
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