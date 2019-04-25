الامارات | «زايد للكتاب 13» تحتفي بالفائزين اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب 13» تحتفي بالفائزين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرّم جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم، الفائزين بجوائز الدورة الـ13، خلال حفل تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في متحف اللوفر أبوظبي، بالتزامن مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلق أمس.

وتحتفي الجائزة في كلّ عام بنخبة من الكتّاب والمفكرين والناشرين والمواهب الصاعدة الذين أسهمت مؤلفاتهم وترجماتهم في إثراء الحركة الفكرية.

وفاز في فرع الآداب الكاتب بنسالم حمّيش (المغرب) عن كتابه في السيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد»، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب. فيما فاز الكاتب حسين المطوع (الكويت) في فرع «أدب الطفل والناشئة» عن قصته «أحلم أن أكون خلاط أسمنت»، الصادرة عن دار الحدائق. وفاز الباحث الدكتور عبدالرزاق بلعقروز (الجزائر) في فرع «المؤلف الشاب» عن كتابه «روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية»، الصادر عن المؤسّسة العربية للفكر والإبداع.

فيما فاز الباحث الدكتور شربل داغر (لبنان) بجائزة فرع «الفنون والدراسات النقدية» عن كتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر»، الصادر عن منتدى المعارف. أما في فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» ففاز الباحث الأكاديمي فيليب كينيدي (المملكة المتحدة) عن كتابه «الانكشاف في الموروث السردي العربي»، الصادر عن دار نشر جامعة أدنبره. في حين فاز المركز العربي للأدب الجغرافي «ارتياد الآفاق» (الإمارات) في فرع «النشر والتقنيات الثقافية».