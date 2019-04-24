أميرة جمال تحكي أصعب موقف واجهها بعد ولادة ابنها الأول

قالت الإعلامية أميرة جمال إنها مرَّت بموقف صعب بعد إنجابها لابنها الأول. وأضافت جمال، خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" الذي تقدمه الفنانة نهال عنبر والإعلامية هيدي كرم والفنانة ندى رحمي على شاشة "ON E": "كنت قاعدة جنب الولد وحسيت إنه مش بيتنفس، فاتخضيت أنا وأمي وجرينا على الدكتور، وقولنا للسكرتيرة دخلينا بسرعة وفي الآخر الدكتور قالنا دا نايم". وتابعت ضاحكة: "أمي قالت للدكتور طب صحيهولنا، فهرش في رجله صحاه". ​

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