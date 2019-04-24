"زعرورة".. "نيولوك" جديد لأحمد فهمي بتوقيع هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصورة لخطيبها الفنان أحمد فهمي يظهر فيها بنيولوك جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فهمي في الصورة بتسريحة شعر "زعرورة"، بينما أكدت "هنا" أنها من اقترحت عليه "النيولوك" الجديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، حيث حظيت على العديد من التعليقات والإعجاب.

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واعتاد الثنائي على التحدث عن تفاصيل علاقتهما منذ إعلان خطوبتهما، في وسائل الإعلم ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن أحمد فهمي دخل في العديد من المناوشات الكلامية مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بهنا الزاهد، قبل أن يضطر إلى إغلاق حساباته.

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يذكر أن هنا وأحمد يستكملان تصوير مسلسلهما "الواد سيد الشحات"، تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

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