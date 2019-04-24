كنزي عمرو دياب تنشر صورا تجمعها بوالديها.. ومتابع: "كلها كام يوم ويرجعوا لبعض"

شاركت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها بصور لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت كنزي منذ قليل صورة "عائلية" قديمة تجمعها مع شقيقيها ووالديها "الهضبة" وزينة عاشور، في ظل تردد أنباء عن انفصالهما، لارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وتضمنت الصورة، ظهور العائلة خلال إحدى الحفلات، بإطلالات كاجوال صيفية، حيث حمل "الهضبة" ابنيه التوأم جنا وعبدالله، وظهر في الصورة ناظرًا إلى زوجته زينة عاشور، التي احتضنت "كنزي"، مرفقة تعليق باللعة الإنجليزية: "عندما كنا في الغابة".

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا بين متابعي "كنزي"، التي حصدت على ما يزيد على 18 ألف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "شفت كان بيبص لمراته بحب إزاي..سبحان مغير القلوب"، و"ليه متداول إنهم أطلقوا، وعيالكم كل شوية ينشروا صور ليهم"، و"كلها كام يوم ويرجع تاني لمراته".

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وفي كل مرة تنشر فيها "كنزي" وأخواتها، صور تجمع "دياب وزينة"، تنهال التعليقات حول علاقة والديهما، وتوترها بسبب ظهور دينا الشربيني في حياته.

تربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت قبل عام تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، وفي الجونة، وكثير من الأحداث الفنية، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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