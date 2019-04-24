انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكي يفوز بثالث أكبر جائزة يانصيب في العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 08:41 مساءً - فاز شاب أمريكي يدعى مانويل فرانكو (24 عاماً)، بمبلغ نقدي فلكي، جعله ثالث أكبر رابح في تاريخ جوائز اليانصيب الأمريكية.

وربح فرانكو، وهو من ولاية ويسكونسن، جائزة "باوربول جاكبوت"، بمبلغ 768.4 مليون دولار أمريكي، حيث أكد أن تلقِّيه الخبر جعله يشعر كأنه في حلم.

وأوضح أنه اشترى البطاقة بقيمة لا تتعدى 10 دولارات فقط، مشيراً إلى شعوره حينها بأنه سيكون محظوظاً منذ تلك اللحظة، بحسب "روسيا اليوم".

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وأضاف أن قمة طموحه المالي قبل الفوز، كانت إيصال رصيده البنكي إلى 1000 دولار أمريكي، إلا أنه بدأ يشترك في جوائز اليانصيب منذ أن بلغ 18 عاماً.

وتبلغ القيمة النقدية الحقيقية للجائزة قرابة 326 مليون دولار فقط، أما بقية المبلغ فستُقتطع للضرائب ورسوم الخدمات.

وأكبر جائزة يانصيب في العالم كانت عام 2016، وقيمتها 1.6 مليار دولار أمريكي. أما الثانية فتبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أميركي، وكانت في أكتوبر الماضي.