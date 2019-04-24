هدى بركات ليست الوحيدة.. من هي الفائزة الأولى بجائزة "بوكر" للرواية العربية؟

بعد منافسة بين 6 روايات لروائيين عرب، حصدت الروائية اللبنانية هدى بركات الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر 2019" في دورتها الـ12، عن روايتها "بريد الليل"، خلال حفل رسمي أقيم مساء أمس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتتضمن "بريد الليل"، حكايات أصحاب الرسائل الذين كتبوها وضاعت مثلهم، مع رسائل أخرى حول مصائر هؤلاء الغرباء، من المهاجرين والمهجّرين والمشردين وغيرهم من يتامي بلدانهم التي كسرتها الأيام، وفقًا للموقع الرسمي للجائزة.

ومن المقرر أن تحصل "بركات" على الجائزة النقدية البالغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترجمة روايتها إلى اللغة الإنجليزية، وستصدر تلك النسخة للرواية الفائزة "بريد الليل" عن دار وانورلد في المملكة المتحدة عام 2020.

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هدى بركات ليست أولى الروائيات اللاتي يحصدن الجائزة العالمية للرواية العربية منذ إنشائها في 2007، إذ سبقتها الروائية السعودية رجاء عالم، التي حصدتها في العام 2011 عن روايتها "طوق الحمام"، مناصفة مع الكاتب محمد الأشعري عن روايته "القوس والفراشة"، لتكون المرة الأولى التي تفوز فيها كاتبة بالجائزة.

وكشفت روايتها "طوق الحمام" عن العالم الخفي لمدينة مكة المكرمة، من الرقيق الأبيض إلى التطرف الديني واستغلال العمال الأجانب، فيما اهتمت في روياتها بالسرد الرمزي الصوفي، وتُرجمت بعض أعمالها للإنجليزية والإسبانية.

ورجاء عالم من مواليد 1956 في مكة، درست الأدب الإنجليزي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1980، بدأت مشوارها ككاتبة في صفحة في جريدة الرياض، وكذلك في الملحق الأسبوعي التابع للصحيفة ذاتها.

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