الفنانة دينا فؤاد تخطف الأنظار بفساتين زفاف 2019

القاهرة - لايف ستايل خطفت الفنانة دينا فؤاد، أجواء أحد عروض الأزياء فى التجمع الخامس بتقديمها توليفة من فساتين الزفاف لعام 2019. وأضفت دينا لمستها الاستعراضية بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، منهم الإعلامية رضوى الشربيني والفنانة راندا البحيري وتألقت بتقديم أكثر من 5 فساتين استعرضت خلالها موضة العام الجديد فى مجال "الأفراح". ويذكر أن الفنانة دينا فؤاد يعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلى" على شبكة قنوات DMC، حيث تشارك فى بطولته بجانب مجموعة من الفنانين الكبار منهم عزت العلايلى وميرفت أمين وصلاح عبد الله وبوسى وسيمون ورامى وحيد، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة. Advertisements قد يهمك أيضـــــــًا دينا فؤاد تُؤكِّد أنّ "قيد عائلي" ملحمة درامية بين 3 أجيال صيحة "الجيب" تسيطر على موضة فساتين العروس في 2019

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