كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - هل الكحل يفطر في رمضان ؟ الدكتور محمد أبو ليلة أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر يجيب عن هذه الأسئلة شارحاً:

الكحل في العين قد يفطر لأنه يتسرب طعمه إلى الحلق، والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر على صيامه، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم، والصائم يجب عليه أن يحافظ على صيامه، وأن يبتعد عن المؤثرات والدخول في مشاكل هو في غنى عنها.



وماذا عن دخول ذرات الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام إلى العين‏؟‏

بالنسبة للصابون ليس هناك مانع لاستعمال الصابون في الغسيل، ولا يكون في الفم؛ لأنه ربما تسرب إلى حلق الصائم، لكن إن تمضمض به مثلاً تمضمضاً خفيفاً وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك، وإن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة. فالأحسن أن لا يدخل الصابون في فمه، وأن يتنظف به خارج الفم.

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