فوائد زيت جوز الهند للبشرة مع هذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - لجوز الهند فوائد عديدة اهمها فوائد زيت جوز الهند للبشرة. فهو يحتوي على الكثير من الخصائص التي يمكن الاستفادة منها لعلاج مشاكل البشرة وتأمين الحماية اللازمة لها.



يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. فاستهلاكه يشكل جزءًا من الحميات التي تساعد على خسارة الوزن وعلى الحدّ من التراجع الذهني المسبب للألزهايمر. لكن من الممكن الاعتماد عليه أيضاً للحفاظ على جمال البشرة.



فوائد زيت جوز الهند للبشرة

يدخل زيت جوز الهند في تركيبة العديد من منتجات العناية بالبشرة. فهو يتمتع بخصائص مرطبة تساعد على علاج جفافها وتقشرها.

كما أنّه يحدّ من احتمال الإصابة بالأمراض الجلدية لأنه يعمل على تقوية الأنسجة وتخليص البشرة من الخلايا الميتة.

ويحتوي أيضاً على الفيتامين E أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف البشرة وتحد من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة عليها.

كذلك يعتبر زيت جوز الهند علاجاً فعالاً لمشاكل مثل الأكزيما وآثار الحروق والصدفية والأمراض الناتجة عن تأثير الفيروسات الضارة بفضل احتوائه على أحماض دهنية فعالة جداً مثل حمض اللوريك.







وصفات زيت جوز الهند للبشرة

للاستفادة من فوائد زيت جوز الهند للبشرة ، ينصح بتطبيق إحدى هذه الوصفات الطبيعية الثلاث:

زيت جوز الهند وزبدة الشيا

إمزجي ربع كوب من زبدة الشيا مع ربع كوب من زيت جوز الهند. ضعي المزيج على النار حتى يذوب المكونان. أضيفي بعد ذلك ملعقة طعام من العسل الطبيعي.

اتركي المزيد يبرد وطبقيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. والأفضل تطبيق هذه الوصفة مرة يومياً. فهي تعمل على ترطيب البشرة وإعادة النضارة إليها.





زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي

أخلطي ملعقة طعام من زيت جوز الهند مع نقطتين أو 3 نقاط من زيت شجرة الشاي. أسكبي المزيج في عبوة وأحكمي إغلاقه.

ويمكنك استخدام المزيج يومياً قبل النوم. فهو يخلص البشرة من الأوساخ ويعمل على تجديدها وإعادة الإشراق إليها.





زيت جوز الهند والكركم

أضيفي ملعقة طعام من زيت جوز الهند إلى ملعقة صغيرة من بودرة الكركم ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة طعام من العسل. ولتطبيق الوصفة نظفي بشرتك جيداً بالغسول وضعي عليها المزيج لمدة 20 دقيقة. إغسلي وجهك ومع مرور الوقت يمكن هذه الوصفة أن تساعد على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة عنها. إذاً لا تنسي فوائد زيت جوز الهند للبشرة من خلال هذه الوصفات.

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