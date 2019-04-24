مناكير ميتاليك لإطلالات الصيف الجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - خلال موسم الصيف تكثر الحفلات والسهرات التي تفرض عليك إطلالات مميزة وجريئة. إلا أن صيحات مناكير 2019 حملت درجات من الألوان الميتاليكية التي تليق بهذه المناسبات الفاخرة وبإطلالات النهار على حد سواء. حيث لم تعد الدرجات اللامعة حكراً على المساء وباتت خياراً للفتيات لتزيين أظافرهن خلال النهار ومع أزياء الكاجوال.

تفاوتت ألوان المناكير الميتاليكي بين الداكنة والفاتحة، يمكن ان تختاري اللون الأنسب لإطلالتك.



شاهدنا المناكير الميتاليكي في عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2019 يزيّن أظافر العارضات بمنتهى الابتكار والأناقة. وعلى أظافر طويلة أو قصيرة، مستديرة أو لوزية..

يمكنك أن تلوّني أظافرك كلّها بالمناكير الميتاليكي، كما يمكن أن تضعيه على ظفر واحد في اليد في حين تزيّني باقي الأظافر بمناكير بلون خافت.

برز المناكير الميتاليكي في عرض رودارتي Rodarte باللون الفضي الفاقع مزيّناً ببعض حبات الكريستال الملوّنة والتي أضفت مزيداً من البريق على أظافر العارضة.



كما شاهدنا المناكير الميتاليكي بدرجته الذهبية في عرض جوليان ماكدونالد Julien Macdonald وقد زيّن الأظافر القصيرة فجاءت الأنامل عصرية ولافتة في الوقت نفسه.





ومن الدرجات الداكنة اختارت عارضات جيورجيو أرماني Giorgio Armani أن يتألقن بالمناكير الميتاليكي إنما بدرجة الأخضر الداكنة والتي جعلت الأظافر تبدو أكثر جرأة.

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لهذا الصيف، اختاري مناكير ميتاليكي بدرجة زاهية تليق بأجوائه المنعشة وتناسب مختلف الإطلالات ودعي الألوان الداكنة أو اللافتة لسهراتك المسائية كي لا تبدو إطلالاتك صاخبة. ونسّقي مع المناكير الميتاليكي مكياجاً ناعماً يُحدث نوعاً من التناقض الجذاب في إطلالتك.

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