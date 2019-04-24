صبغات شعر من الاطراف .. إليكِ الطريقة !

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - ظهرت منذ سنوات موضة صبغات شعر من الاطراف وما زالت رائجة حتى اليوم. وركزت طريقة صبغ أطراف الشعر الحديثة على الجنون اللوني، والألوان الصارخة الغريبة المتداخلة. اليك طريقة صبغات شعر من الاطراف في المنزل.



خطوات صبغ اطراف الشعر في المنزل

ارتداء ثوب مخصص للصبغة، أو وضع قطعة قماش كبيرة على الأكتاف حتى لا تقع بقع الصبغة على الملابس فتتسخ، وارتداء قفازات اليدين.

تحضير الشعر: تحضير مجموعة من قطع ورق الألومنيوم للف الشعر المصبوغ بها.

تقسيم الشعر إلى أربع جهات رئيسية: أحدهما عند الأذن اليسرى، وآخر عند الأذن اليمنى، والجزء العلوي والجزء الخلفي فوق الرأس.



ومن خطوات صبغات شعر من الاطراف منزلياً تنفيذ وتطبيق تعليمات الاستخدام، واتباع الإرشادات المطبوعة على علبة الصبغة .

يقسم الجهات الأربعة للشعر إلى خصل صغيرة ومتعددة.



تدهن كل خصلة بشكل منفرد حتى المنتصف، بواسطة فرشاة الصبغة التي يتم غمسها في القليل من المزيج، ثم تلف بورق الألومنيوم، وتترك لمدة نصف ساعة قبل فكها.

غسل الشعر بعد فك ورق الألومنيوم بالماء الفاتر فقط، ثم إعادة غسله جيدًا بالشامبو المناسب لنوعية الشعر، للتخلص من آثار الصبغة، ثم ترطيبه بالبلسم وهكذا تنتهى طريقة صبغات شعر من الاطراف.

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