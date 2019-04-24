قصات شعر قصير مدرج فرنسي من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 أبريل 2019 07:35 مساءً - تعتبر قصات شعر قصير مدرج فرنسي من أجمل صيحات قصات الشعر، وتسعى الكثير من السيدات لاعتمادها لتغيير اطلالتهنَ . تتميز بالأناقة والرقة زهي من أحدث موضات قصات الشعر.
تابعي الصور المرفقة وتعرّفي على قصات شعر قصير مدرج فرنسي لهذا الموسم، ستظهركِ بإطلالات شابّة وعصريّة لتستقبلي بها شهر رمضان الكريم.
قصّة عمليّة وسهلة التصفيف! إذاً قصّة اللوب التي يصل طول الشعر فيها إلى أسفل الأذنين، يغازل الكتفين بخصلات ملساء، مموّجة أو مجعّدة، هي خياركِ الأفضل، قصّة تضفي الكثير من الأناقة والتميّز لإطلالاتكِ الرمضانيّة.
بريانكا شوبرا
يمكنكِ سيّدتي تصفيف قصّة اللوب بأساليب متنوّعة، مع غرّة على الجبين، خصلات مموّجة تسحب خلف الأذنين مع فرق وسطيّ أو جانبيّ، بأسلوب الـ Wet Look أو خصلات ملساء متفاوتة الطول بين الجانبين، كذلك يمكن تزيينها بأكسسورات ناعمة.
اطّلعي على الصور لنجمات اعتمدن قصات شعر قصير مدرج فرنسي واستوحي لوك عصريّاً وجديداً لسهراتكِ الرمضانيّة.
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