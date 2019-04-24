عقب إلغاء متابعتها على إنستجرام.. أحمد فلوكس بدون هنا شيحة في عزاء والدة هشام عباس

بإطلالة سوداء ونظارة طبية، قدّم الفنان أحمد فلوكس واجب العزاء للفنان هشام عباس في وفاة والدته مساء أمس، بدون اصطحابه زوجته الفنانة هنا شيحة، عقب إلغاء الثنائي متابعتهما لبعض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قبلها بساعات.

وقدم "فلوكس" التعازي لـ"عباس" وزوجته جيجي زايد على وفاة والدته فادية الجيوشي، ليغادر بعد انتهاء قراءة ربع من القرآن الكريم، ما أثار الجدل حول انفصاله عن زوجته، خاصة أنهما يظهران سويًا في مختلف المناسبات الاجتماعية، آخرها معرض الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد "هنا" في بداية الشهر الجاري.

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وهذه ليست المرة الأولى، التي يلغي فيها "فلوكس وهنا"، متابعتهما عبر إنستجرام، ففي مارس الماضي، فعل الزوجين الأمر نفسه، ما تسبب في إثارة شائعات حول انفصالهما، وهو الأمر الذي نفاه الزوجين بنشر كلًا منهما لصورة تجمعه بالآخر، وفضلا عن تأكيدهما على استمرار زواجهما في تصريحات صحفية، وسبقت تلك الوقعتين، إلغاء متابعتهما في أكتوبر 2018، عقب شائعات ارتباطهما عاطفيًا في ذلك الوقت.

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا بالقصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش الزوجية لهما بإحدى المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد.

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