حرصت الفنانة السورية أصالة نصري، على تقديم واجب العزاء، لهشام عباس وزوجته جيجي زايد في وفاة والدته بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.
وقالت "أصالة" لـ"الوطن": "أنا عزيت هشام وجيجي مراته كمان اللي زعلانة زيه"، مضيفة أنه توجد علاقة صداقة قوية تجمعها مع الفنان وزوجته منذ سنوات، معربة عن حزنها لوفاة والدة "عباس".
وظهرت أصالة بشعر أحمر قصير، وبدون مكياج، مع ارتدائها أزياء سوداء، تميز بأنها طويلة وغير منقوشة.
أقيمت مراسم عزاء والدة الفنان هشام عباس، فادية جيوشي، عقب صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم، مساء أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لـ"الوطن": "هشام عباس ومراته صحابي جدًا.. وزعلت على وفاة والدته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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