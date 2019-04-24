أشهر إطلالات إليسا باللون الأسود في حفلاتها الغنائية

يبدو أن الأسود أصبح لون النجمة إليسا المفضّل منذ بداية هذا العام، فمن يتابع أزياءها في 2019 يلاحظ أن أكثر من 70 بالمئة منها جاءت باللون الأسود. فكيف استطاعت أن تحافظ على تجدد إطلالاتها رغم اعتمادها اللون نفسه؟

وفي أحدث ظهور فنيّ لها خلال حفلها الأول في مدينة جدّة السعوديّة، الذي أُقيم منذ أيام قليلة، بدت إليسا راقية في أناقتها. فقد اختارت للمناسبة ثوباً طويلاً من المخمل الأسود ترافق مع حزام عند الخصر. وقد حملت إطلالتها، التي لاقت استحساناً على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع دار Max Mara.

خلال النصف الأول من شهر نيسان/أبريل، شاركت إليسا في حفل إطلاق عطر Le Parfum Royal لصديقها المصمم إيلي صعب الذي أقيم في بيروت. وقد ارتدت للمناسبة بدلة سوداء من توقيع صعب نسّقتها مع قميص من الدانتيل باللون نفسه. وكانت إليسا ظهرت أيضاً في الأسبوع نفسه بسترة من Elie Saab في دبي خلال حفل إطلاق مشروع التعاون في مجال الديكور بين شركة "إعمار" والمصمم إيلي صعب.

وفي مناسبة إحيائها حفلاً غنائياً في مصر، تألّقت إليسا بثوب من الدانتيل الأسود تزيّن بالكشاكش والشرائط عند الكمّين من توقيع Philosophy.

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ومن الإطلالات اللافتة التي اعتمدتها إليسا ثوباً من الجلد الطبيعي ظهرت به خلال رحلتها إلى بلجيكا تميّز بطابعه العصري والأنيق.

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وخلال شهر كانون الثاني/يناير حلّت إليسا ضيفة على برنامج "صار الوقت" الذي يقدّمه الإعلامي مارسيل غانم على قناة MTV اللبنانية. وقد اختارت للمناسبة الظهور بسترة "بلايزر" من المخمل الأسود نسّقتها مع سروال كلاسيكي وقميص أبيض صُمما خصيصاً لها من Ermenegildo Zegna، ونسّقت إطلالتها مع عقد ماسيّ مميّز.

وفي استقبال 2019 تألّقت إليسا بثوب قصير تزيّنه الشراريب من Jitrois Paris. وقد نسّقته مع حذاء "ستيليتو" أسود من Gianvito Rossi وحقيبة جلديّة حمراء من Valentino.

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